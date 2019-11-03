Бобровский вошел в Топ-3 россиян по "сухим" матчам в НХЛ

Вратарь хоккейного клуба "Флорида Пэнтерз" Сергей Бобровский вошел в число лучших российских голкиперов Национальной хоккейной лиги по матчам без пропущенных шайб. Это произошло матча "пантер" против "Детройт Ред Уингз" (4:0).

Бобровский стал автором 22-х отраженных бросков и оформил свой первый шатаут в нынешнем сезоне. Как сообщает Спорт24.Ru, теперь в профессиональной карьере российского стража ворот 34 "сухих" матча в НХЛ.

Благодаря этому Бобровский вошел в число лучших россиян по данному показателю, сравнявшись с Ильей Брызгаловым. Оба хоккеиста занимают третье место в этом рейтинге. Лидером же является Евгений Набоков, отыгравший 59 "сухарей", второе место – у Николая Хабибулина.