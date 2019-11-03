В Индии адвокаты устроили массовую драку с полицейскими из-за мелкого ДТП. Видео

Камера запечатлела конфликт между сотрудниками полиции Дели и представителями адвокатского цеха, произошедший в минувшую субботу, 2 ноября, около судебного комплекса.

Как сообщают местные СМИ, противостояние началось с того, что автомобиль правоохранителей зацепил машину одного из юристов, направлявшего в здание суда и только что припарковавшего свое транспортное средство.

Словесная перепалка быстро превратилась в кулачный поединок, к дерущимся стала прибывать подмога. Вскоре драка приобрела массовый характер, участие в ней приняли десятки человек.

В результате инцидента травмы получили около двадцати человек, один из адвокатов был госпитализирован, были повреждены несколько автомобилей, часть из них сгорела.