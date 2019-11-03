"Зенит" и "РБ Лейпциг" рассудят израильские арбитры

Матч петербургского "Зенита" и немецкого "РБ Лейпциг" в групповом этапе Лиги чемпионов будет обслуживать бригада арбитров из Израиля. Главным рефери назначен Орель Гинфельд. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.

Помогать 38-летнему судье на бровках будут Рой Хассан и Идан Яркони. Резервным арбитром назначен Эйтан Шмулевич. Кроме того, в УЕФА также сообщают, что на матче будет работать система видеоповторов (VAR), работать на которой будет португалец Жоау Пиньеру.

Матч "Зенит" – "РБ Лейпциг" состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" пятого ноября. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени.

Накануне поединка "Зенит" с четырьмя очками занимает вторую строчку в группе "G". Возглавляет таблицу как раз немецкий клуб, набравший шесть очков. У французского "Лиона" – четыре балла. Португальская "Бенфика" с тремя очками замыкает таблицу.