"Северный поток-2" окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита

Долгожданная хорошая новость. Энергетическое агентство Дании наконец-то выдало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах в Балтийском море. Дания так сопротивлялась, словно ее хотели пронзить. Поэтому и возникает сейчас эта ассоциация о пронзенной Дании.

На самом деле для Дании ничего страшного не случилось. Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться. Ведь если раньше Дания газ продавала, то сейчас закупает. Своего становится все меньше и меньше. А сопротивлялись датчане под откровенным давлением со стороны Америки. Впрочем, тянуть больше было уж совсем неприлично, да и рискованно.

147 километров в датских водах. Пять недель безостановочной работы трубоукладчиков и "Северный поток-2" будет построен. Могут помешать шторма на Балтике, но плюс-минус конец 2019-го — начало 2020-го все будет закончено. Чего уж там, Дания сделала доброе дело.

"Датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне, мы приветствует такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", — заявил Владимир Путин.

Президент России дипломатично не стал вдаваться в детали того, как и почему Дания несколько лет откровенно мешала проекту: то ли чтобы поддержать украинский бюджет, который совсем схлопнется без транзита российского топлива, то ли чтобы заместить падающие объемы добычи в Норвежском и Северном морях не сибирским трубопроводным, а американским сжиженным газом.

Все эти противоречивые устремления объединяла одна фундаментальная политическая установка — Россия — противник, которому надо мешать, даже если это нарушает конвенции ООН и международное право. Здравый смысл возобладал, только когда Дания вплотную подошла к черте, за которой маячили суровые финансово-юридические последствия.

"Этот маршрут, который был суперпрофессионально подготовлен учитывал все экологические, транспортные, все проблемы безопасности. И в том правовом поле, в котором находится датский регулировщик, у него не было другого пути, кроме как дать это разрешение", — отметил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики.

Решение датского энергетического регулятора означает то, что в течение следующего года все наземные газопроводы, которые были построены при Советском Союзе, потеряют стратегическое значение, по сути, превратятся в резервные мощности. Но это не значит, что они будут априори простаивать.

"Наш спрос на газ продолжает расти. На территории Европы сокращается добыча газа, Нидерланды и Норвегия урезают экспорт энергоносителей. У нас растет спрос на энергию, но в то же время сокращаются объемы ее производства. Нам нужен газ, поэтому "Северный поток-2" наравне с другими газопроводами имеет смысл", — уверен Штефан Колер, председатель совета директоров Zukunft ERDGAS.

Но эпоха континентальных трубопроводов уходит, и больше всего, действительно, это задевает интересы Украины — прежде ключевого транзитера: до 90 миллиардов кубометров в год. Однако господин Зеленский, похоже, не понимает, что иметь дело с европейскими юристами не проще, чем с боевиками нацбатов.

"Если бы это зависело только от меня, то Дания не подтвердила бы разрешение на строительство. Но могу сказать, что мы были готовы к такому развитию событий", — заявил президент Украины.

Пока готовность Украины к существованию в новой энергетической реальности сводится к двум вещам: решимости судиться и шантажировать "Газпром" и европейских партнеров.

Недавно Владимир Путин вновь предложил обнулить взаимные претензии, стартовать с чистого листа. Речь тут идет в первую очередь о двух с половиной миллиардах долларов, которые украинский "Нафтагаз" отсудил у "Газпрома" в стокгольмском арбитраже. Процесс не закончен, идет апелляция, но украинские топ-менеджеры уже выписали себе премии за победу, а руководитель фирмы Коболев успел перечислить свою долю — 8 миллионов долларов — маме в Америку.

Как отказаться-то? Может, еще подождать? Может, европейцы на "Газпром" надавят, и концерн пойдет на уступки? Украинские деятели хотят закрепить в новом транзитном контракте, лет так на 10, объем прокачки в 60 миллиардов кубометров — это минимум, который придает смысл существованию украинской ГТС. Это много больше того, что готов предложить "Газпром".

"Мы готовы заключить с ними транзитный договор. Но только очевидно совершенно, что речь не может идти ни о каких 60 миллиардах транзита или 40. Обходная инфраструктура позволит свести транзит через Украину объемом порядка 10 миллиардов кубометров. Вот те вещи, о которых мы можем с Украиной разговаривать", — подчеркнул Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности.

Но Киев пока продолжает жить надеждами на холодную зиму, на то, что раз "Северный поток-2" не успеет заработать к 1 января 2020 года, то есть к моменту окончания действующего транзитного договора, "Газпром" будет вынужден где-то уступить, чтобы выполнить контактные обязательства. Нет, "Газпром" не будет вынужден. И европейцы давить не станут. Они спокойно доживают до весны, то есть до "Северного потока-2".

"Несколько слов о подготовке к этой зиме. Я рад сообщить, что уровень заполнения подземных хранилищ в ЕС очень хороший — в настоящее время он составляет 96% от полной емкости", — сказал Марош Шевчович, вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу.

В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту — Россия, Украина, Евросоюз. Комиссар по энергетике Шевчович констатировал отсутствие прогресса. Украина продолжала тянуть резину, прикрываясь реформой "Натфтагаза". По соглашению о Евроассоциации, этот монополист должен быть раздроблен, и транзитная труба должна быть выделена в самостоятельное предприятие. С этим контрагентом и надо будет вести дела. Но его до сих пор нет.

После того как энергетики разъехались из Брюсселя, а Дания объявила о том, что разрешает прокладку "Северного потока-2" в своих водах, в Киеве, наконец, засуетились. Тарифы на газ для промышленности 1 ноября планового повысилась на 20%, зато законопроект о выведении транзитных мощностей из-под контроля "Нафтагаза" поступил в Верховную Раду в авральном режиме. ГТС Украины передана в ведение Минфина.

Никто не может оспорить его решения. Даже премьер Гончарук. Ему это не нравилось. С его подачи депутат Анна Скороход пыталась внести поправки. Всякое было в Раде: ругань, драки, но женская истерика — это что-то новое. "Успокойтесь, вам еще детей рожать", — успокаивали коллеги Скороход, "прокатывая" ее вместе с премьером.

Для России принципиально важно то, что на следующие консультации, которые состоятся в последней декаде ноября, в Брюссель из Киева должны приехать те, с кем можно о чем-то предметно разговаривать. Все остальное будет просто интересно для понимания безумной природы украинского политикума, где за каждым депутатом, за каждой должностью, привязанной к финансовым потокам, — стоят интересы какого-то олигарха.

Все газовое хозяйство Украины — старенькое, но еще работающее — по условиям Евроассоциации, будут дробить и дальше: ГТС — уже почти отдельно, потом выделят хранилища и внутренние сети, "Нафтогазу" останется только добыча. Перспектива того, что новые хозяйствующие субъекты окажутся в руках конфликтующих олигархических группировок, подрывает веру в будущее этой страны не только как надежного транзитера, а веру в то, что в домах украинцев будут свет и тепло. Впрочем, теперь это уже должно пугать только саму Украину, если она "собирается детей рожать".

В лучшие годы Украина зарабатывала на российском газе 3 миллиарда долларов. Учитывая это, "Северный поток-2", в который вложено 9 миллиардов, — фантастически эффективный проект — он окупится за три года. При этом в России не раз подчеркивали, что транспортировка газа через Украину продолжится, если в ней будет экономический смысл. Дело Украины — это смысл теперь найти и сформулировать.