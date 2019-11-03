Американский доклад: Россия способна уничтожить "множество целей" в США и союзных странах

Американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал доклад с оценкой военной мощи стран, потенциальных противников США. Авторы доклада на первое место по угрозе поставили Россию с её "агрессивным поведением" и угрожающими "возрастающими способностями".

Как сказано в документе Index of U.S. Military Strength, Россия — это самая реальная военная угроза для Соединенных Штатов, пишет РИА Новости. По оценке авторов, ядерный арсенал России способен уничтожить множество объектов в США и их союзников.

Особое внимание авторы доклада уделили российским вооружениям: зенитным ракетным системам С-500 "Прометей", средствам радиоэлектронной борьбы и различным типам танков.

Китай в докладе впрямую назван "самой всеобъемлющей угрозой" для США.

Сенатор Франц Клинцевич, комментируя выводы экспертов, назвал их доводы подменой понятий. Способность России защитить свой суверенитет для американцев является "угрозой".

"На самом деле речь идет не о каких-то угрозах с нашей стороны, а о полной военной самодостаточности России", — отметил Клинцевич в Facebook.

Сенатор уверен, что подобные доклады позволяют Пентагону все больше наращивать военный бюджет.