Новости Оборона и безопасность

Все видео этой рубрики
3 ноября 201915:25

Американский доклад: Россия способна уничтожить "множество целей" в США и союзных странах

EPA

Американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал доклад с оценкой военной мощи стран, потенциальных противников США. Авторы доклада на первое место по угрозе поставили Россию с её "агрессивным поведением" и угрожающими "возрастающими способностями".

Как сказано в документе Index of U.S. Military Strength, Россия — это самая реальная военная угроза для Соединенных Штатов, пишет РИА Новости. По оценке авторов, ядерный арсенал России способен уничтожить множество объектов в США и их союзников.

Особое внимание авторы доклада уделили российским вооружениям: зенитным ракетным системам С-500 "Прометей", средствам радиоэлектронной борьбы и различным типам танков.

Китай в докладе впрямую назван "самой всеобъемлющей угрозой" для США.

Сенатор Франц Клинцевич, комментируя выводы экспертов, назвал их доводы подменой понятий. Способность России защитить свой суверенитет для американцев является "угрозой".

"На самом деле речь идет не о каких-то угрозах с нашей стороны, а о полной военной самодостаточности России", — отметил Клинцевич в Facebook.

Сенатор уверен, что подобные доклады позволяют Пентагону все больше наращивать военный бюджет.

Сейчас

14:24

Бабченко покинул Украину

13:04

Расстрел братьев Эльджаркиевых: СКР рассказал о ходе расследования

12:23

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

11:52

Патриарх Кирилл прекратил поминовение архиепископа Иеронима

10:46

РПЦ и западные православные приходы воссоединились

09:02

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

09:01

ЧП в Великобритании: автомобиль въехал в паб

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Расстрел братьев Эльджаркиевых: СКР рассказал о ходе расследования

Расстрел братьев Эльджаркиевых: СКР рассказал о ходе расследования

2 часа назад
Американский доклад: Россия способна уничтожить "множество целей" в США и союзных странах

Американский доклад: Россия способна уничтожить "множество целей" в США и союзных странах

45 минут назад
Лисов прилетел в Москву

Лисов прилетел в Москву

47 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 4 ноября

12:00

Собрание-митинг ЛДПР
13:00

Пресс-конференция Дмитрия Медведева по итогам визита в Бангкок
Все трансляции
Цеков отреагировал на "печальный сценарий" Белашко

Цеков отреагировал на "печальный сценарий" Белашко

40 минут назад
Парикмахера Роналду зарезали в отеле

Парикмахера Роналду зарезали в отеле

44 минуты назад
Актер из "Скорой помощи" умер от осложнений после болезни

Актер из "Скорой помощи" умер от осложнений после болезни

13 минут назад
Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью

Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью

2 часа назад
Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

2 часа назад
Принципиальный человек: Песков о Примакове и ориентирах президента

Принципиальный человек: Песков о Примакове и ориентирах президента

2 часа назад
В Бангкоке Медведев провел ряд двусторонних встреч

В Бангкоке Медведев провел ряд двусторонних встреч

13 минут назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

01.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Экспериментальное лекарство от заболеваний почек и экстракт брокколи помогли усмирить герпес

Экспериментальное лекарство от заболеваний почек и экстракт брокколи помогли усмирить герпес

22 минуты назад
Пугачева уходит на десять лет

Пугачева уходит на десять лет

35 минут назад
В Магнитогорске водители поймали пони, носившегося по дороге. Видео

В Магнитогорске водители поймали пони, носившегося по дороге. Видео

41 минута назад
Бурков назвал агрессивным решение израильского суда

Бурков назвал агрессивным решение израильского суда

1 час назад
Авария в Псковской области: двое погибших взрослых, трое пострадавших детей

Авария в Псковской области: двое погибших взрослых, трое пострадавших детей

1 час назад
"Пацан сказал, пацан сделал": Бабченко покинул Украину

"Пацан сказал, пацан сделал": Бабченко покинул Украину

1 час назад
В Индии адвокаты устроили массовую драку с полицейскими из-за мелкого ДТП. Видео

В Индии адвокаты устроили массовую драку с полицейскими из-за мелкого ДТП. Видео

1 час назад
Бобровский вошел в Топ-3 россиян по "сухим" матчам в НХЛ

Бобровский вошел в Топ-3 россиян по "сухим" матчам в НХЛ

1 час назад
Пенсионеры хранили кукурузу в сундуке Louis Vuitton, которому почти 140 лет

Пенсионеры хранили кукурузу в сундуке Louis Vuitton, которому почти 140 лет

2 часа назад
Зам Богдана прокомментировал новости о драке с Бакановым

Зам Богдана прокомментировал новости о драке с Бакановым

2 часа назад
Топ-6 достижений регионов России в октябре

Топ-6 достижений регионов России в октябре

2 часа назад
Участок Nord Stream 2 в Дании могут построить за 5 недель

Участок Nord Stream 2 в Дании могут построить за 5 недель

2 часа назад
Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

2 часа назад
Фатальная авиакатастрофа во время подготовки к авиашоу попала на видео

Фатальная авиакатастрофа во время подготовки к авиашоу попала на видео

3 часа назад
Медаль Косторной едва не досталась американке

Медаль Косторной едва не досталась американке

3 часа назад
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

3 часа назад
Патриарх Кирилл прекратил поминовение архиепископа Иеронима

Патриарх Кирилл прекратил поминовение архиепископа Иеронима

3 часа назад
Байден обвинил Трампа в помощи России и Ирану

Байден обвинил Трампа в помощи России и Ирану

4 часа назад
Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Иркутске. Видео

Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Иркутске. Видео

4 часа назад
Путин и Медведев поздравили Градского с 70-летием

Путин и Медведев поздравили Градского с 70-летием

4 часа назад
Шахматы. Непомнящий занял третье место на чемпионате мира

Шахматы. Непомнящий занял третье место на чемпионате мира

4 часа назад
Льготную программу по обеспечению жильем молодых семей в России хотят расширить

Льготную программу по обеспечению жильем молодых семей в России хотят расширить

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 2 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 2 ноября 2019 года

5 часов назад
Трамп ненавидел Украину, но Зеленский смог его переубедить

Трамп ненавидел Украину, но Зеленский смог его переубедить

6 часов назад
Родительский комитет: круто ты попал

Родительский комитет: круто ты попал

02.11.2019 14:12
Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

Жуткий паразитический гриб превращает своего хозяина в пушку

02.11.2019 10:11
Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

Расследование Эдуарда Петрова. Спецрейс. Авиазак

02.11.2019 06:01
2 496
Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

01.11.2019 19:32
О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

О-очень большой и статусный "Инфинити" 2020 года: его привезут в Россию

01.11.2019 19:21

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку