Пугачева уходит на десять лет

Примадонна российской сцены Алла Пугачева заявила, что намерена прервать выступления, чтобы продолжить концертную деятельность в 80 лет. Полушутливое заявление артистка сделала после концерта в Минске. Напомнив о белорусских корнях своих предков, Алла Борисовна назвала свое выступление в белорусской столице "непредвиденным" и пообещала, что больше нигде выступать не будет до 80 лет.

70-летняя Пугачева в субботу дала концерт в комплексе "Минск-арена". В подарок от белорусского президента Александра Лукашенко артистка получила цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам. Подарки доставила руководитель администрации главы государства Наталья Кочанова. Она отметила, что в посольстве республики в Москве Пугачеву ждет награждение орденом Дружбы народов за значительный вклад укрепление белорусско-российских культурных связей. Указ о награждении Пугачевой подписан Лукашенко в сентябре этого года, который Лукашенко присудил Пугачевой в сентябре.

Юбилейный концерт к 70-летию Аллы Пугачевой прошел в Кремле, напоминает StarHit. На основе съемок выступления будет смонтирован фильм, который вскоре должен появиться на экранах страны. В мероприятии приняли участие муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, двойняшки Лиза и Гарри.