Сериал "Обитель": современный взгляд на события 1920-х

На телеканале "Россия 1" готовится к показу новая многосерийная кинокартина — "Обитель". Это экранизация одноименного романа писателя Захара Прилепина о жизни заключенных Соловецкого лагеря особого назначения — СЛОН. Современный взгляд на события 20-х годов прошлого века. Рассказ о трагической судьбе главного героя заключенного Артема Горяинова, а через него — о трагедии всей страны.

Режиссер — Александр Велединский, известный телезрителям по многим проектам, в том числе по фильму "Географ глобус пропил". В главных ролях "Обители" снялись Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктор Добронравов.