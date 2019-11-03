Главу международного комитета Рады застукали за торгом с проститутками

Самая яркая история на Украине — та, что цитировалась в прессе каждой страны планеты вплоть до черной Африки включительно. Про то, как глава Комитета Верховной Рады по международным делам, эдакий густопсовый украинец Богдан Яременко от президентской партии Зеленского коротает время на парламентских заседаниях. Журналисты с телеобъективами поймали Яременко за тем, что тот искал себе проституток в Интернете и переписывался с ними, активно торгуясь по цене, уточняя "таксу" за час или два.

"Посреди парламентской сессии украинский депутат был пойман в чате с проституткой. На фотографиях видно, как Яременко спрашивал об условиях встречи. "100 долларов за час, 150 — за два", — ответила его собеседница", — написала одна из австрийских газет.

"Украинский депутат был пойман в чате с проститутками", — отметила немецкая Die Zeit.

"Украинский депутат принес извинения после того, как его сфотографировали в парламенте беседующим в чате с женщиной, которая предположительно является проституткой. Богдан Яременко, у которого жена и двое детей, был пойман журналистом за обсуждением сексуальных услуг и расценок", — заявила британская ВВС.

Украинское издание Strana.ua с удивлением отмечает, что глава Комитета по международным делам Верховной Рады Богдан Яременко "прославился" даже в Сенегале. Журналисты тайком сфотографировали депутата Яременко во время общения в сексуальном чате с женщиной, предположительно проституткой. И это — внутри украинского парламента.