В Магнитогорске водители поймали пони, носившегося по дороге. Видео

Неравнодушные автомобилисты приняли участие в судьбе пони, сбежавшего от владельца в Магнитогорске. Один из участников импровизированной спасательной операции запечатлел происходящее на видео.

Животное совершило побег и выскочило на проезжую часть. Несколько водителей достаточно оперативно сумели заблокировать "беглеца", прижав его к обочине. После этого один из мужчин поймал главного героя этого ролика.

Судя по всему, через некоторое время пони был передан подоспевшей хозяйке.