В Бангкоке Медведев провел ряд двусторонних встреч

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который находится в Таиланде для участия в деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите (ВАС), в воскресенье, 3 ноября, провел ряд двусторонних встреч.

Так, глава российского правительства встретился в Бангкоке с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Встреча в составе делегаций прошла за закрытыми дверями.

Медведев обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества и с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой. Они также беседовали за закрытыми дверями, пишет "Интерфакс".

Кроме того, премьер РФ провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. "В ходе многосторонних мероприятий наши встречи стали доброй традицией", — отметил Медведев в начале переговоров. Российский премьер также попросил передать привет королю Камбоджи, сообщает ТАСС.

Глава российского кабмина встретился и с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Встреча прошла без присутствия прессы.

Ранее в воскресенье Медведев выступил с речью на деловом инвестиционном саммите АСЕАН. Премьер представил участникам саммита российское видение того, как будет развиваться мировая экономика в условиях четвертой промышленной революции и цифровизации.