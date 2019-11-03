Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются

Дождется ли Донбасс разведения войск?

"Живем потихоньку. У тут нас небезопасно, можно получить пулю", — говорят местные жители поселка Золотой. Это только в последние дни в Золотом стало потише. Поселок находится в прямой видимости украинских позиций. И перед самым разведением сюда прилетали оттуда как будто последние смертоносные приветы.

Школа поселка носит имя погибшего ополченца . И то, что это – школа, прекрасно известно и на той стороне. Ни одного целого окна.

"Наша школа находится на обозреваемом месте, на пустыре, она прекрасно просматривается. И, зная, что здесь находятся детки, не знаю, у кого поднимается рука", — вздыхает директор золотовской школы №4 имени Романа Салькова Марина Ткаченко.

Здесь за процессом разведения войск следят как, наверное, нигде больше. И вот в Золотом украинском — в воздух взмывает белая ракета, которая получает зеркальный ответ. Процесс разведения начинается.

Вот осколки мины калибром 60 миллиметров. Этот боеприпас находится на вооружении у стран НАТО. Именно такие мины в последние дни в обилии прилетают в Петровское — вторую точку, где теоретически должно начаться разведение войск.

На околице — патрули ОБСЕ. Неспроста, считает не чуждый политических прогнозов житель села Петр Иванович. Домашнее хозяйство – солидное. В прошлые пуски белых ракет он в успех не верил. Интересуемся, что же он думает теперь "Наверное будет разведение, раз так взялись", — говорит Петр Иванович.

В ЛНР военнослужащие под запись сотрудников ОБСЕ показывают свое оружие — происходит сверка серийных номеров. Затем вместе с личными вещами покидают свой блокпост, пересекая символическую белую черту на асфальте Залезают в кузов грузовика. Уезжают. Бойницы заложены кирпичом.

Стелла с надписью "Первомайск". Все последние годы ее могли наблюдать только сотрудники ОБСЕ, которые проезжали по этой дороге с территории Украины на территорию ЛНР. Согласно достигнутым договоренностям, после того как разведение войск завершилось, здесь не должно находиться ни одного человека с оружием. Фиксировать это будет камера ОБСЕ, которая находится на вышке, но перед этим необходимо будет разминировать обочины и убрать все деревья.

Уже во второй день разведения глава миссии ОБСЕ демонстративно передвигается в зоне разведения без каски, хотя всем его сотрудникам это категорически запрещено. На наш вопрос, неужели тут теперь настолько безопасно, показывает: каска — наготове.

Бывшее помещение школьной столовой. Кстати, слышно, что началась стрельба. О том, что это была столовая, сейчас говорит только надпись "Приятного аппетита" на украинском языке. Разбитые холодильники, за углом – спортзал, на котором сейчас уже нет крыши. А еще в 2015 году эта школа была абсолютно целой.

Сегодня на улице – событие: привезли уголь. Интересуемся у водителя, не страшно ли, ведь машина — прекрасная мишень? Но война, видимо, формирует парадоксальные реакции. "А что, прятаться или что?" – удивляется шофер.

И все это — в ста метрах от играющих детей. А до противника — еще те же сто метров. И это — как раз результат попытки развода 2016 года.

И вот, наконец, долгожданное известие "прибывает" — как уже повелось — на белых джипах с той стороны. Вроде бы свершилось, но радостью делиться пассажиры джипов не спешат Только в приватной беседе представители ОБСЕ решаются сообщить, что все закончилось. И закончилось хорошо.

"Состоялось разведение сил и средств на участке номер два. Представители миссии ОБСЕ подтвердили, что Украина полностью вывела свои подразделения", — заявил Михаил Филипоненко, руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Разведенный участок – два на два километра: понятно, что это — капля в море в отношении всей линии соприкосновения. А ведь еще предстоит разминирование и демонтаж укреплений и блиндажей.

Поселок Спартак остается одной из самых горячих точек. На дороге — следы крови. Это супруг одной из местных жительниц не дошел до работы — прилетела мина. Сейчас пострадавший находится в реанимации — со множественными осколочными ранениями. И все это — в день, когда в Золотом все случилось.

"Мы идем на многие уступки, тем самым показывая, что готовы это сделать, а не придумываем различные отмазки. По-другому это не назовешь. Семидневная тишина, а после этого мы будем разводиться. Если ты хочешь мира, ты всегда найдешь причину это сделать, если не хочешь, всегда найдешь причину это не сделать. Вот и все", — сказал Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.

Мы беседуем на тех самых позициях в Петровском, на которых развод сил только еще предстоит. Пока с этой точки заметно лишь, что украинские войска, которые вроде должны бы готовиться к отходу, еще только больше окапываются.