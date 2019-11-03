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3 ноября 201916:11

"Бавария" рассматривает Аллегри в качестве сменщика Ковача

EPA

Руководство мюнхенской "Баварии" начало поиски нового наставника на место нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Накануне действующий чемпион Германии потерпел самое крупное поражение за предыдущие десять лет, проиграв "Айнтрахту" 1:5.

Сам Аллегри помимо "Баварии" имеет несколько вариантов продолжения карьеры, один из которых – английский "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Eurosport.it, ранее итальянский специалист уже вел переговоры о работе в "МЮ".

Однако боссы "Баварии" намерены переубедить Аллегри вместо контракта с "Юнайтед" поставить свою подпись под соглашением с немецким клубом.

По итогам десяти туров "Бавария" располагается на четвертой строчке таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 18 очков. Отставание от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" составляет четыре балла.

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