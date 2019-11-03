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3 ноября 201919:00 Денис Давыдов

Под Трампом шатается кресло: из-за него хотят подправить Конституцию

Демократам в Конгрессе США все же удалось официально запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. За начало слушаний проголосовала Палата представителей — за год до президентских выборов, в которых Трамп намерен снова победить.

Реальные перспективы его отстранения от должности призрачны, ведь импичмент президенту можно объявить лишь с согласия Сената, где у Трампа — большинство. Однако демократы используют любую возможность, чтобы устроить свару хоть ради свары.

Сам Трамп уже назвал циничное использования минимального перевеса у демократов в Палате представителей попыткой линчевания — это когда жертву забивают без суда и следствия. Печальная американская традиция.

Демократы, однако, столь ослеплены ненавистью, что даже не замечают, сколь их самих все компрометирует. Утрата объективности, словно политический самострел. После такого можно и костей не собрать. По Трампу, в США началась "величайшая охота на ведьм" в истории страны.

В Штатах кандидаты в президенты не только за себя агитируют — еще политики предлагают избирателям поддерживать их деньгами. У каждого есть сайт по сбору пожертвований. Вот Берни Сандерс, Джо Байден, миллиардер Трамп — туда же. Тоже просит деньги. Преуспел в этом деле больше всех. Деньги на его счета потекли рекой, как только заговорили об импичменте. Трамп за сентябрь-октябрь собрал 125 миллионов долларов. Это вдове больше, чем получилось у Обамы, когда тот шел на второй срок.

Электорат Трампа — в провинции, там же и большинство спонсоров. Нью-Йорк, Вашингтон президенту в поддержке отказывают. Мы поговорили с десятком столичных жителей: все в один голос — за импичмент.

"Он же – преступник! Это самый коррумпированный человек, который когда-либо занимал эту должность. Он использует внешнюю политику страны, чтобы лично обогатиться, чтобы напасть на политического оппонента. Это так недемократично. Он вступил в сговор с властями другой страны, чтобы создать нужные условия. Поддерживаем импичмент. Он, похоже, близок к переизбранию, и если президента лишат должности, это только укрепит позиции демократов.

Случилось уже много всего, что привело к этому. Настало время для импичмента", — считают люди.

Трамп предпочитает встречаться с другими. В республиканском Миссисипи — полный стадион единомышленников. Президент им еще раз объяснил: в импичменте виноваты демократы, в охоте на ведьм — журналисты. А их разговор с Зеленским вообще ни при чем.

"У нас была совершенно уместная, я даже скажу, что идеальная беседа с президентом Украины. Республиканцы еще никогда ранее не были так объединены, как сейчас, на фоне этой аферы с импичментом. Это именно афера и обман. Демократы используют ее в своих политических целях, чтобы попытаться выиграть выборы, которые они не выиграют", — отметил Трамп.

Он называет Зеленского хорошим человеком, которого готов принять в Белом доме. Но пока президент говорит с прессой на лужайке, выходит The Washington Post — с огромной статьей о том, как Трамп ненавидит Украину с первых дней своего президентства.

Информатор — тот, который и предал огласке детали разговора Трампа с Зеленским. Загадочный доносчик из ЦРУ, похоже, вот этот человек. "33-летний Эрик Чарамелла, член Демпартии, работавший при Обаме в Совете по нацбезопасности. Он и при Трампе трудился, только "сливал" в прессу все разговоры, был вынужден уйти из администрации летом 2017-го, — пишет The Washington Post. — По словам бывшего сотрудника Национального совета по безопасности, в мае 2017 года Эрик Чарамелла "нарушил субординацию", чтобы отправить электронное письмо с предупреждением другой службе о том, что Трамп провел встречу с российскими дипломатами в Овальном кабинете. В электронном письме также отмечалось, что президент России Владимир Путин позвонил президенту неделей ранее".

Его считают одним из инициаторов прошлого расследования, когда Трампа на пустом месте обвиняли в сговоре с Кремлем. Чарамелла владеет арабским и русским. язык довел его до ЦРУ. После администрации он быстро трудоустроился в разведке, так и смог услышать телефонный разговор Трампа с Зеленским и "заварить" импичмент. Хозяин Белого дома настаивает: ничего компрометирующего не говорил. Сам готов в прямом эфире зачитать стенограмму, как Рузвельт когда-то вел с американцами знаменитые радио "Беседы у камина". Трампа высмеяли мгновенно.

Разнятся показания очевидцев разговора. Одни говорят, Трамп позволил себе много лишнего, другие — ничего криминального. В таком духе высказался на слушаниях в конгрессе Советник президента США Тим Моррисон. "Я хочу сразу прояснить: у меня не возникало опасений, что там произошло что-то незаконное", — сказал он.

Когда Моррисон давал показания, на другом этаже Палата представителей голосовала за начало расследования по импичменту. Формально оно идет уже больше месяца, но администрация Трампа отказывалась сотрудничать. Президент не отпускал своих людей на допросы, до тех пор пока нижняя палата не поддержит процедуру. Вот и 31 октября поддержали. От повесток уже не отвертеться, да и двери на слушаниях откроются.

"Нижняя палата и американская общественность должны увидеть все доказательства собственными глазами. В резолюции четко прописано, что во время процесса будут предоставлены более чем достаточные меры безопасности. И они обязательно будут соблюдены", — заявил Джеральд Надлер, председатель Юридического комитета Палаты представителей.

Даже пройдя нижнюю палату, импичмент наверняка захлебнется в верхней, где большинство — за однопартийцами Трампа — республиканцами. И тут заступники президента предлагают подправить Конституцию, ведь Трампу приходится отбиваться от нападок, работать невыносимо, а значит, нужно разрешить ему третий президентский срок. Хотя под ним кресло сейчас так шатается, что и первый можно не досидеть.

Текст: "Вести недели"

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