Лисов: было понятно, что увидеть детей я могу, только забрав их

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, рассказал, что хотел спокойно жить дома, а вовсе не становиться известным на всю Европу. Но было понятно, что увидеть дочек он сможет, только забрав их из приемной семьи.

Отец семейства не был в России 8 лет. Сейчас в его планах – обустроиться в Хабаровске, записать девочек в школу, сводить в музеи и театры. Несмотря на то, что старшие девочки учились в шведской школе, с русской программой они справятся.

По его словам, дети очень переживали разлуку с папой, были в напряжении. Сейчас их эмоциональное состояние стабилизировалось, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лисов и три его дочки Алиса, Серафима и Софья были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву​​​. До этого семья жила в Швеции, но мама девочек попала в больницу, а их самих отдали в приемную семью ливанцев, потому что отец якобы не справлялся с воспитанием и уходом.

По словам Лисова, в Польше, куда он вывез дочек, им оказали неоценимую помощь адвокаты, российское посольство — жилье, вещи, машина — всего его просьбы удовлетворялись.

Преследование Лисова шведской стороной будет продолжаться сроком до четырех лет. Пока поездки в Европу для них под запретом, но это не страшно, поскольку сначала семье нужно устроить свою жизнь в России, передает канал "Россия 24".