Барти стала победительницей WTA Final, обыграв украинку Свитолину

В китайском Шэньчжэне завершился Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с рекордным призовым фондом в размере 14 миллионов долларов. В финале первая ракетка мира Эшли Барти обыграла украинку Элину Свитолину – чемпионку прошлогоднего Итогового турнира.

Барти выиграла финал по итогам двух сетов. Первый из них завершился со счетом 6:4, а во втором австралийке удалось отдать представительнице Украине еще меньше геймов – он завершился со счетом 6:3. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Для Барти победа в Итоговом турнире WTA стала первой в профессиональной карьере. Кроме того, этот титул стал для нее четвертым в 2019 году и седьмым в карьере.