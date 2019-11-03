Певица Мари Лафоре ушла из жизни через месяц после юбилея

Французская актриса и певица Мари Лафоре скончалась в швейцарском городе Женолье. 5 октября она отпраздновала свой 80-летний юбилей, пишет РИА Новости.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году во французском городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда). Выступала на большой сцене с 19 лет, к 23 годам стала популярной на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила швейцарское гражданство.

Слава пришла Лафоре в 1963 году, когда она исполнила песню "Les vendanges de l'amour", ставшую хитм. Наибольшую популярность ей принесли песни "Mon amour, mon ami", "Viens, viens" и ее самая известная композиция "Manchester et Liverpool". Ее мелодия долгое время звучала на заставке ряда российских программ, например, таких как "Время" и "Новости Первого канала".

Кроме того, Лафоре сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Спрут-3" (La piovra-3, режиссер Луиджи Перелли, 1987 год).