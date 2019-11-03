Джонсон не "лег мертвым в канаву". Трамп им недоволен

31 октября наступило — а это был крайний срок — но Великобритания не покинула Евросоюз, а премьер-министр Борис Джонсон так и не "лег мертвым в канаву", хотя и обещал это сделать, если после этого срока Великобритания останется в ЕС. В Брюсселе над англичанами в очередной раз сжалились и отложили Brexit еще на три месяца — до 31 января 2020 года. В Великобритания, тем временем объявлены досрочные парламентские выборы. Назначена и дата — 12 декабря.

В полночь 31 октября Великобритания должна была покинуть Евросоюз. Но вместо обещанного дня независимости от Европы в лондонских клубах отмечали Хэллоуин. И самым популярным костюмом был наряд премьер-министра. Скоро будет официально распущен парламент, который так и не сумел принять ни одного соглашения о выходе из ЕС. Ожидается, что судьбу Brexit решат досрочные всеобщие выборы.

Если Консервативная партия Джонсона получит большинство мандатов, то Великобритания, скорее всего, все-таки выйдет из Евросоюза, согласно новой дате, в следующем году 31 января. Любой другой расклад может привести к отсрочке или вообще отмене Brexit.

Опросы общественного мнения показывают, что шансы на победу у нынешнего премьер-министра есть. Консерваторы пока опережают основных конкурентов — лейбористов — на 17%. Но опыт предыдущих британских выборов показал, что полагаться на соцопросы нельзя. Естественным союзником Джонсона мог бы стать лидер Партии Brexit Найджел Фарадж.

"Я считаю, что единственный способ решить проблему, — это создать альянс тех кто за выход, по всей стране. И это не означает, что туда попадут только члены Консервативной партии и Партии Brexit. Есть еще лейбористы, с которыми я разговаривал, готовые с радостью выступить на этих выборах, если бы мы собрали коалицию. В таком случае Борис Джонсон выиграл бы очень большое большинство", — отметил Фарадж.

Он козыряет тем, что у него в друзьях президент США Дональд Трамп. Перед началом своей предвыборной кампании он даже позвонил своему другу в радиоэфире. Из их разговора британцы узнали много интересного. Например, о том, как Трамп рекомендует вести переговоры с европейцами.

"Я знаю, что там очень жесткие ребята, с ними тяжело договариваться. И я говорил про это Борису. Но у меня есть волшебная палочка. И с ней я могу легко справляться со всеми проблемами. Все, что мне нужно, — это сделать определенный шаг — и они тут же легко соглашаются со мной на все", — сказал Трамп.

Продолжая разговор, Трамп дал понять, что недоволен соглашением Джонсона о Brexit. Он сказал, что в результате Великобритания не сможет свободно торговать с Америкой, и посоветовал Джонсону объединиться с Фараджем, который, кстати, требует немедленно отменить сделку с Брюсселем. Но британский премьер-министр следовать советам Трампа пока не стал.

"Я не хочу в чем-либо обвинять президента Соединенных Штатов, но, боюсь, в этом отношении он явно ошибается. Любой человек, ознакомившийся с условиями нашей сделки, скажет, что она просто отличная. Соглашение дает Лондону возможность вернуть контроль над деньгами, границей и законами, а также позволяет нам полностью и беспрепятственно контролировать тарифные ставки", — подчеркнул Борис Джонсон.

Вмешательством американского президента в британском правительстве никто не возмутился. Разве что лидер оппозиции Корбин отметился кратким сообщением в Тwitter: "Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона".

Джереми Корбин строит свою кампанию на противостоянии богатых и бедных. "Если вы хотите жить в обществе, которое работает для всех, а не только для миллиардеров, если хотите спасти наши больницы, школы и социальные службы от сокращений и приватизации и если желаете предотвратить загрязнение нашей окружающей среды, тогда эти выборы — ваш шанс проголосовать и добиться всего этого", — заявил политик.

Лейбористы готовятся к тому, чтобы, если потребуется, сформировать коалиционный кабинет с шотландскими националистами, пообещав им повторный референдум о независимости.

"Можете не сомневаться в том, что всеобщие выборы, к которым мы сейчас приближаемся, — это самые важные выборы Шотландии за всю нашу жизнь. На кону будущее нашей страны", — отметила Никола Стерджен, первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии.

Корбин утверждает, что за полгода он договориться с Брюсселем о новом соглашении и проведет еще один референдум о Brexit.

"Хорошо бы избавиться от наших политиков, потому что это — шайка врунов. Надо все начать с чистого листа. Не важно, кто на какой стороне находится, но если твои избиратели проголосовали за Brexit, значит, депутаты обязаны волю народа осуществить. Какие тут сомнения? – говорят англичане. — Народ проголосовал за выход, значит мы этого хотим. Но потом начались эти споры между разными партиями. Одни хотят выходить, другие не хотят. У шотландцев — свое, у Северной Ирландии другие проблемы, так все и развалилось".

В портовом городе Дувр в этом году уже дважды нервничали из-за того, что Великобритания без соглашения покинет Евросоюз. Сначала — в марте, потом — в октябре. Находящийся неподалеку аэродром Мэнстон еще минувшей зимой правительство подготовило к экстренному приему 6 тысяч грузовых автомобилей, которые могут застрять на границе.

По плану, на территории аэропорта помимо гигантской парковки для грузовиков должны появиться таможенные посты. Несмотря на то что дата выхода из Евросоюза опять перенесена, здесь по-прежнему все готово к Brexit.

Газета Financial Times подсчитала, что на подготовку к выходу из Евросоюза Великобритания уже потратила 6 миллиардов фунтов стерлингов. Из них 100 миллионов было выделено на разъяснение населению, какие перемены его ждут и что необходимо сделать, чтобы Brexit не застал его врасплох. Компании просчитывали логистику, создавались запасы продовольствия и медикаментов на случай разрыва с Евросоюзом без соглашения. Пока получается, что прав был теперь уже бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, называя Brexit пустой тратой времени и энергии.

Не так давно приезжавшие в Дувр туристы могли сфотографироваться на фоне граффити художника Бэнкси. Картина посвящалась Великобритании, покидающей Евросоюз. Сейчас уже поздно — в конце августа, когда Джонсон вовсю обещал Brexit любой ценой, неизвестные закрасили эту стену, словно намекая на обреченность этого проекта. Вместо одного из символов Brexit в результате получился белый флаг. Выглядит как капитуляция, особенно для Дувра, где 62% избирателей проголосовали за выход из ЕС.

Выборы в парламент назначены на 12 декабря. Впервые за последние сто лет британцы будут выбирать себе правительство накануне Рождества. Не исключены сюрпризы. Но, похоже, что уже нашлось объяснение на случай, если что-то пойдет не так. Выяснилось, что готов специальный доклад о том, как Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о Brexit и предыдущие парламентские выборы в 2017 году, которые правительство Терезы Мэй провалило, не добившись парламентского большинства. Премьер-министр Джонсон пока не дал согласие на публикацию этого доклада. Видимо, подходящий момент еще не настал.