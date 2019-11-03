Возрос интерес немцев к архивам "Штази"

В первой половине 2019 года зафиксирован рост запросов граждан ФРГ к персональным делам в архивах бывшей восточногерманской спецслужбы "Штази". По данным медиагруппы "Функе", с января по сентябрь доступ к этим документам запросили 37,5 тысяч человек. В прошлом году со своими делами ознакомились 45 тысяч человек

Немцы стремятся узнать, представляли ли они интерес для "Штази", какие данные были собраны, кто был информатором и т.д., пишет ТАСС. За время работы "Штази" накопила 1,8 миллиона фотографий, 31 тысячу аудиозаписей, около 3 тысяч видеоматериалов.

В "Функе" затруднились объяснить, чем вызван такой интерес немцев к архивным досье, ведь процедура получения допуска может занять до двух лет.