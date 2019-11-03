Схвачен начальник игиловских тренировочных лагерей

В Турции задержан руководитель тренировочных лагерей ИГ (запрещено в России).

Операция по захвату боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) охватывала всю страну. В результате арестованы семь человек. Один из задержанных занимал "высокий пост" – руководил лагерями для террористов, где ежегодно обучались 1500-2000 человек.

Еще двое занимались поставками оружия, подготовкой материально-технической базы, передает РИА Новости.