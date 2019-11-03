Израильский суд разрешил СМИ ознакомиться с делом Буркова

Верховный суд Израиля позволил журналистам ознакомиться с протоколами дела задержанного в этой стране россиянина Алексея Буркова. Такое решение судебная инстанция приняла в воскресенье, 3 ноября, по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец". Издание требовало, в частности, обнародовать предъявляемые Буркову обвинения.

В беседе с российскими журналистами адвокат Буркова Михаил Ирони напомнил, что этот процесс продолжается более трех лет. Тем не менее израильская пресса не знает о нем почти ничего, кроме имени Буркова и того, что его пытаются экстрадировать в Америку.

"Сегодня Верховный суд Израиля разрешил им ознакомиться с протоколами дела, которое было в Верховном суде. Следующим процессом они обратятся в Окружной суд (Иерусалима), чтобы получить все части дела", — сказал Ирони, слова которого приводит РИА Новости.

Адвокат пояснил, что именно в Окружном суде находятся материалы, которые израильской прокуратуре передала американская сторона. Вместе с тем защитник выразил уверенность, что обнародование материалов дела поможет самому Буркову.

Российский гражданин, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков содержится в израильской тюрьме уже почти четыре года, он был задержан по запросу США. Американская сторона заявляет, что Бурков виновен в ряде преступлений компьютерной сфере, в частности во взломе данных и мошенничестве. Сам Бурков обвинения не признает.

Ранее на экстрадицию Буркова в США был наложен временный запрет. Его предлагают обменять на осужденную за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар.