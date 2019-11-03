"Салават Юлаев" сокрушил минское "Динамо" в матче КХЛ

В Уфе стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где "Салават Юлаев" принимал минское "Динамо". Хоккеисты клуба из столицы Башкортостана одержали разгромную победу, отправив в ворота минчан девять шайб.

Авторами голов в составе "Салавата" стали Владимир Жарков, Захар Арзамасцев, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен и Дмитрий Кугрышев, а Никита Сошников с Александром Кадейкиным оформили по дублю. Единственное, на что хватило "динамовцев" – шайба приличия в исполнении Владислава Еременко. Итог — 9:1 в пользу хозяев льда.

"Салават" после двух выездных поражений от "Сочи" и московского "Динамо" смог реабилитироваться перед своими болельщиками. После этой победы у уфимцев 31 балл и четвертое место в таблице Востока.

Белорусское "Динамо", в свою очередь, продолжает терпеть поражение за поражением. Неудачной серии бело-голубых пошел уже второй десяток и теперь насчитывает 11 проигрышей кряду. У "Динамо" 18 очков и 11 место Запада.