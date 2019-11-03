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3 ноября 201918:22

Мозговой штурм в закрытом режиме: Песков о новом формате госсовета

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Новый формат проведения госсовета показал себя чрезвычайно позитивно и дает возможность губернаторам проявить свои лучшие менеджерские качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Два дня губернаторы и руководители министерств и ведомств ведут работу в рабочих группах в закрытом режиме. "Идет мозговой штурм, причем в закрытом режиме предельно откровенный, иногда температура дискуссии зашкаливает, как рассказывают сами участники", — пояснил Песков.

К моменту приезда президента уже подготовлен проект перечня поручений, и составлялся это перечень не в тиши кабинетов, а за те два дня, что шла подготовительная работа.

"И далее уже вместе с Путиным продолжается дискуссия. Почему она не должна быть под камеры? Потому что те же губернаторы не должны ограничивать себя и в критике друг друга, и в критике тех или иных предложений", — пояснил Песков, добавив, что "там идет предельно откровенный рабочий разговор", по ходу которого вносятся правки и предложения.

"Поэтому чрезвычайно полезный, нужный и эффективный формат", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Госсовет в новом формате Владимир Путин провел на неделе в Калининградской области. Обсуждались вопросы здравоохранения.

 

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