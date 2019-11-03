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3 ноября 201920:58 Александр Билибов

Сирия: российско-турецкое патрулирование станет регулярным

Сирия: российско-турецкое патрулирование станет регулярным

На самом Севере Сирии началось совместное российско-турецкое патрулирование, дабы сделать границу непроницаемой. Однако проблема курдов – 40-миллионного народа, живущего в этом регионе без своего государства — осталась. Она — базовая для установления мира. И решение придется искать. Ровно об этом глава российского МИД Сергей Лавров сказал в интервью Евгения Максимовича Примакова Евгению Примакову-младшему.

"Мы создали условия, которые позволят спокойно, а не в промежутках между боевыми действиями договариваться о судьбе курдов в Сирии. Это проблема, от которой никуда не уйти. Я бы сказал, что она стоит более широко, нежели только в преломлении к сирийскому кризису. Курды живут в Ираке, Иране, огромное количество — в самой Турции. Никто не хочет, чтобы эти страны, этот регион взорвался из-за напряжения вокруг курдской проблемы, чтобы курды испытывали ощущение, что они — люди "второго сорта". Поэтому надо искать договоренности, которые бы опирались прежде всего на суверенитет и территориальную целостность каждой из этих стран и обеспечивали курдам, как и любому другому этническому, конфессиональному меньшинству неотъемлемые языковые, культурные и прочие права", — подчеркнул Лавров.

300 военнослужащих и два десятка единиц техники — именно такие силы российской военной были переброшены на северо-восток Сирии. Раньше наших военных в этом регионе не было. Но после договоренностей между президентами России и Турции задачи у подразделений военной полиции появились и здесь.

Командир отдает приказ. Колонна покидает опорный пункт в городе Камышлы и движется на запад вдоль границы к месту встречи с турецкими военными. Вот этот забор и есть турецко-сирийская граница. Сейчас здесь находятся российские военные полицейские, с той стороны — военные Турции. Мы видим, уже стоит турецкая техника. Идут последние переговоры и приготовления к началу совместного патрулирования.

Вот турецкие офицеры заходят на сирийскую строну, где их уже ждет старший российской колонны. Командиры обсуждают предстоящий маршрут, еще раз перепроверяют и уточняют все детали. Сверяются с картой. Наличие взаимопониманиям между военными двух стран крайне важно.

Чтобы эта встреча российских и турецких военных на сирийской земле стала возможной, нужно было выполнить ряд условий, важнейшим из которых стал отвод курдских военизированных формирований на 30 километров от границы. Процесс этот проходил под контролем российский военной полиции и завершился даже быстрее тех сроков, что были обозначены в сочинском меморандуме по Сирии.

У курдских отрядов самообороны нет тяжелой техники, а уж тем более артиллерии. Основную ударную мощь курдских формирований представляют пикапы с пулеметами. Оружие с виду не очень мощное, но зато, когда его много, — эффективное. Несколько таких тачанок с пулеметами благодаря своей мобильности и скоординированности действий могли противостоять даже превосходящим по численности и оснащению силам противника. Именно такой подход позволил курдским силам защитить этот регион от террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Радикалам так и не удалось взять главный приграничный курдский город в этом регионе — Камышлы.

"YPG — курдские отряды самообороны" — эта надпись нанесена на борт американского броневика "Хаммер" как свидетельство дружбы между курдами и американцами. Но когда американская армия отсюда ушла, курдам на память от бывших союзников остались разве что броневики.

Видно, техника совсем не новая, вряд ли американцы вообще планировали ее отсюда забирать. Старый автохлам — как прощальный подарок. Брошенные машины курды взяли на вооружение. На крышах наварили бронелисты — получились башенки для пулеметчиков.

Районы, из которых курды отошли, — пограничные заставы заняли подразделения сирийской армии. А российские военные полицейские взяли на себя контроль за обеспечением правопорядка в так назывной зоне безопасности близ границы. После выполнения всех этих условий стало возможно совместное российское-турецкое патрулирование приграничных районов.

Вот он — без преувеличения — исторический момент, один из важнейших пунктов сочинского меморандума по Сирии в действии. Колонна турецких бронемашин заходит на территорию Сирии для осуществления совместного патрулирования с российской военной полицией.

Турецкие машины становятся между российской техникой, и уже в таком составе колонна выходит на маршрут протяженность в 110 километров. Турки — на броневиках собственно производства BMC Kirpi 2 — их делают в Измире по стандартом НАТО. Экипаж — 3 человека, в десантном отсеке могут разместиться еще до 10 бойцов.

С нашей стороны — две две многоцелевые бронемашины "Тигр" и два тяжелых броневика "Тайфун". Огневое прикрытие колонны обеспечивает БТР-82 с автоматической 30-миллиметровой пушкой. Колонна идет по проселочным дорогам, мимо небольших сел и деревень, крупные населенные пункты остаются в стороне. На прохождение маршрута колонна тратит чуть больше 4 часов и возвращается в начальную точку.

Итогам первого совместного патрулирования остались довольны и российская, и турецким сторона. Военные двух стран благодарят друг друга за работу и договариваются о новой встрече.

Совместное патрулирование станет регулярным и будет проходить не реже двух раз в неделю. Это позволит создать условия для возвращения на северо-восток Сирии беженцев из Турции, которых там около 3 миллионов человек.

Текст: "Вести недели"

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