Песков рассказал о "хорошо известном стиле" президента

Владимир Путин "хочет не только слушать доклады", но и получать информацию от первоисточников, людей, "которые являются участниками тех или иных экономических процессов". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На неделе президент провел в Светлогорске госсовет, посвященный вопросам здравоохранения, и привлек к обсуждению представителей общественности, имеющих отношение к медицине.

"Это хорошо известный стиль президента", — отметил Песков. "Одно дело, когда докладывает министерство или губернатор, а другое дело, когда говорят люди", — добавил он. О происходящем Путин узнает на месте, получает информацию о проблемах и новаторские предложения, а потом "сопоставляет это во время рабочего процесса".