Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Кулак, который Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" назвал чудесно сформулированной рекомендацией.

1 ноября Путин провел в Светлогорске Калининградской области госсовет, посвященный проблемам здравоохранения. Обсуждались и местные вопросы.



Во время неформального общения директор калининградского парка "Куршская коса" попросил выделить денег на велодорожку протяженностью 55 километров. Путин переадресовал вопрос губернатору области Антону Алиханову, но тот в шутку напомнил, что парк – национальный.

Свою реакцию Путин объяснил многочисленными историями, когда просьбы о чем-либо начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими – так, к примеру, 30 миллионов рублей однажды превратились в 30 миллиардов. Тем не менее, президент пообещал принять решение по строительству этой важной для области велодорожки.