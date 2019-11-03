Взлетевшая машина покалечила любительницу здорового образа жизни. Видео

Камера наблюдения зафиксировала впечатляющую аварию, произошедшую в минувшую субботу, 2 ноября, на острове Батам в провинции Кепулауан-Риау на севере Индонезии.

Женщина средних вышла на пробежку, однако ей было не суждено завершить занятие.

Дама за рулем мини-кроссовера не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, после чего транспортное средство буквально взмыло в воздух.

К несчастью, автомобиль попал в единственного пешехода в окрестностях, которым и оказалась любительница здорового образа жизни.

Очевидцы доставили пострадавшую в больницу. Как сообщают местные СМИ, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как критическое.