Украинские инженеры изобрели "несбиваемую" "Молнию"

В днепровском конструкторском бюро "Южное" на Украине создали противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния". Ее нельзя сбить.

Разработка была представлена на выставке "Оружие и безопасность — 2019". Инженеры, работавшие над проектом, сообщили, что скорость ракеты составляет 2-2,5 тысячи километров в час, ими оснастят самолеты Су-27 и Су-24М ВВС Украины.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что на сегодняшний день нет защиты от "Молнии". Израильский "Железный купол" способен перехватывать только дозвуковые ракеты.

Украинские власти заявили, что вооружение им необходимо для противодействия России в Черном и Азовском морях.

Накануне украинский политолог Тарас Загородний предложил создать ракеты для ударов по российским АЭС и сокращать свою зависимость от России, передает РИА Новости.