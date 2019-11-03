"На чем экономим-то?" Путин выразил свое возмущение министрам и губернаторам

31 октября Владимир Путин прилетел в Калининградскую область. В Светлогорске при участии министров и губернаторов состоялось расширенное заседание Президиума Госсовета. Тема — здравоохранение. 60% россиян хотят, чтобы система работала лучше. И особое внимание президента — снова к первичному звену, на работу которого наиболее часто поступают жалобы.

Вообще, если заметили, то сам формат Госсоветов с участием президента за последний год кардинально изменился. Если раньше, это — прямоугольник безбрежного стола в нарядном Георгиевском зале и некоторая затянутость выступлений по списку, то с Госсовета в Ялте в прошлом году это — энергичный мозговой штурм по самым острым темам, волнующим народ, будь то образование или здравоохранение.

Студенты, экологи, врачи, благотворители. Прежде чем идти на Госсовет с министрами и губернаторами, президент общается с простыми калининградцами. Вопросы, которые они намерены поднять, касаются не только конкретного региона — они касаются по большей части всей страны.

Путин просит собравшихся в первую очередь сконцентрироваться на здравоохранении. Первичное звено — под пристальным вниманием президента. Сфера, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас.

"В большинстве рядовые граждане, слава богу, не ходят лечиться от рака, а ходят в свою районную поликлинику. И там в ежедневном режиме они должны получать качественную помощь. Если это будет так, тогда и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже. Потому что запускать люди ничего не будут", — отметил глава государства.

Недавно в Россию легально завезена первая партия незарегистрированного "Фризиума" – лекарства, жизненно важного для детей-эпилептиков.

"Мы понимаем, какое сложное это было решение. В основе его лежит милосердие. И милосердие государства. И за него огромное спасибо", — сказала Анастасия Жданова, юрист благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

За покупку "Фризиума "теперь точно не посадят. А вот наркотические препараты для обезболивания — угроза для врачей. Утеря даже одной ампулы может вылиться в реальный тюремный срок.

"Разбил, разлил, утратил в неустановленном месте, вылил в канализацию не полностью использованную ампулу — виноват. И человек привлекается к уголовной ответственности. Не всегда удается в момент утраты собрать комиссию, в процедурной ночью медсестра одна", — отметила Анастасия Жданова.

"Мы знаем, к сожалению, и случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты наркотические или те, которые содержат наркотик. И здесь мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала. Но избыточные требования напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать. На уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте. Это надо все продумать", — считает Владимир Путин.

Для руководителя хосписно-паллиативной службы "Дом Фрупполло" Юлии Логуновой эта встреча с главой государства не первая. Благодаря президентскому гранту служба помогает тяжело больным детям и их родителям.

"Мы на личном примере столкнулись с тем, что нас не пускали к ребенку в реанимации. И длилось это в течение года", — рассказала Юлия Логунова, руководитель хосписно-паллиативной службы "Дом Фрупполло".

Полгода назад Путин подписал указ о допуске родственников в реанимацию. Но исполняют его далеко не всегда.

"Такого запрета, как раньше было, что совсем не пускают, нет, но пребывание сводится к 20-30 минутам, максимум это час, который проводят родители вместе со своими детьми", — пояснила Логунова.

Путин адресует вопрос министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

"В тех учреждениях, которые строились в течение последних 15-20 лет, имеются существенные площади и есть возможность близким там оставаться, они могут оставаться круглосуточно. Районные больницы, где встраивались отделения реанимационные, там реально это очень сложно. Поэтому мы при модернизации первичного звена обязательно это предусмотрим", — заверил президент.

Предусмотреть просят и наличие психолога в женской консультации. Один такой разговор может помочь женщине передумать делать аборт, а их в стране ежегодно — неофициально — под миллион. Помочь готовы и НКО.

"Мы готовы найти специалистов, обучить их. Важно, чтобы их пускали в женские консультации. Врачи не хотят сотрудничать с нами", — сказала Мария Колесникова, руководитель кризисного центра "Дом для мамы".

"Я просто хочу сказать, что это — врачебная тайна. С 2020 года мы увеличиваем стоимость на тысячу родового сертификата и даем возможность направить эти средства в том числе на психологические услуги для женщины, которая приходит с желанием прервать беременность", — отметила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

"Татьяна Алексеевна, этого недостаточно, — считает Путин. — Во-первых, представителей НКО вполне можно привлекать к этому, денег не требуют. Второе: на основе добровольности запросто можно это делать. И третье: вы сказали, что это дает право, нужно рекомендовать использовать на эти цели. Потому что если вы просто дадите деньги, не факт, что они будут потрачены именно на то, на что вы их дали".

Разговор о демографии выводит на интересную статистику. К 2019 году число школьников увеличилось на 2,5 миллиона. А мест в школах в 2,5 раза меньше, чем нужно.

"В крупных городах есть вторые смены. Несмотря на ваше поручение, есть и третьи смены. Наполняемость в некоторых классах достигает до сорока человек", — подчеркнул Сергей Гоман, директор Центра развития одаренных детей.

"Нужно предпринимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах, но надо быть гибкими и решать вопрос так, чтобы использовать имеющиеся разные учреждения для того, чтобы там осуществлять работу со школьниками. И, конечно, строить новые, от этого никуда не денешься", — уверен Путин.

Места в школах особенно нужны семьям, у которых дома как целый класс.

"Я работаю вместе с мужем опекуном по договору о приемной семье на возмездной основе. Через 5 лет я выхожу на пенсию. Естественно, я буду считаться работающим пенсионером. И я буду получать не всю пенсию, страховую часть получать не буду", — рассказала Татьяна Соловьева, многодетная мама, приемный родитель.

"Безобразие! – возмутился президент. — Это не ирония, не шутки. Я эту проблему знаю. И я уже поручение правительству дал. Коллеги знают об этом. Эта несправедливость должна быть устранена".

Еще одну несправедливость устраняют тут же на месте. После приобретения нового оборудования поликлиникам — для обучения персонала и ремонта — нужно каждый раз заново проводить процедуру госзакупок.

"Можем ли мы распространить контракт жизненного цикла на приобретение такого оборудования?" – спросила Елена Созонник, заместитель главврача городской поликлиники №2 Калининграда.

"Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит и говорит адвокату: "Имею ли я право?" Он говорит: "Имеешь, бабушка". "Нет, я хочу спросить, имею ли я право?" "Да имеешь". "Ну, могу я или нет?" "Нет, бабка, не можешь". Применяется принцип полного жизненного цикла, но только тогда, когда учреждение оборудуют целиком либо когда оно строится с нуля. А вот если оборудование закупается в действующее учреждение, то этот способ не применяется, а должен. Я прошу внести соответствующие коррективы в нормативную базу", — заявил Владимир Путин.

Свежий балтийский воздух — еще одна инвестиция в здоровье. Президента просят одобрить проект велодорожки на Куршской косе, чтобы снизить количество автомобилей и не вредить экосистеме заповедника. Путин интересуется ценой вопроса.

"Сумма, планируемая на велодорожку, — 451 миллион", — сказал Анатолий Калина, руководитель Национального парка "Куршская коса".

"Ничего себе велодорожка! Я вам расскажу историю очень любопытную. Бельки у нас, такие животные маленькие, их добывают жестоким образом, палками забивают маленьких, чтобы шкурки продавать. Это местный промысел людей, которые проживают в этом регионе, он традиционный. Но специалисты в области экологии, борьбы за сохранение животного мира со всего мира, кстати, обращались к нам с просьбой это отменить. Но отменить оказалось нельзя, потому что для местных жителей это — традиционный вид промысла, они за счет этого живут. Мне стало совсем жалко этих бельков. Я говорю, слушайте, а сколько зарабатываете? По-моему, сказали 30 миллионов. А я был председателем правительства в то время. Я говорю: 30 миллионов, Россия не обеднеет, а бельков сохраним. В конце концов когда принесли бумагу на подпись, по-моему, 3 миллиарда получилось. Я сильно рассердился. 300 миллионов пришлось выдать", — сказал Путин.

Времени обсудить все, разумеется, не хватает. И Путин неожиданно приглашает собравшихся вместе с ним перейти в соседний зал — на Президиум Госсовета. Калининградцев сажают бок о бок с министрами и губернаторами, чтобы "погрузить" чиновников в проблемы. Сегодня качеством медицины недовольны 60% россиян.

В больнице Первоуральска травмпункт расположен на втором этаже. Люди с переломами и травмами штурмуют покатую лестницу. Лифт на задворках здания регулярно ломается.

В ульяновской районной больнице от ветра сносит крышу. А если дождь, в палатах приходится ставить ведра. За год в больнице — ни одного молодого специалиста. Даже за миллион рублей подъемных и предоставление жилья.

Увеличение зарплат медикам на деле превратилось в поле для махинаций.

"Некоторые вещи просто взывают удивление. Допустим, санитары. Мы приравняли по темпу роста по зарплате к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы. Зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. Экономия. На чем экономим-то?" – сказал президент.

За день до Госсовета губернаторы примерили труд медиков на себя — учились оказывать первую помощь. На то и формат — не в пышных интерьерах Кремля, а в максимально рабочей обстановке.

Губернаторы к Госсовету готовились заранее — трудились в рабочих группах. Основные проблемы — развитие санавиации и — главное — у регионов нет денег. Развитие санавиации Путин поддержал, но строго потребовал использовать по назначению — никакой охоты и рыбалки чиновников. А регионам, где денег нет, — помочь из федерального бюджета. А правительству поручил решить, наконец, вопрос поддержки регионов с дефицитным бюджетом. По действующим правилам, направить туда деньги из бюджета федерального нельзя. В закрытой части встречи Путин возмутился, почему правильный подход до сих пор не найден.

Расходы на здравоохранение будут расти. С 2 триллионов 700 миллиардов в году текущем до 4,5 триллиона в 2020-м. Фундамент — первичное звено — получит еще дополнительно 550 миллиардов. Принципиальное решение Госсовета принято по исключительной инициативе президента.