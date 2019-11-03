"Магнитка" прервала победную серию "Сибири"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" одержали победу над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Проходивший на "Арене-Металлург" поединок завершился победой хозяев со счетом 4:1.

"Магнитка" повела в счете 2:0 после голов Дениса Паршина и Николая Кулемина и до конца встречи своего преимущества не упускала. Вскоре нападающий сибирского клуба Алексей Яковлев сократил отставание, но эта шайба оказалась единственным результативным действием гостей.

А уже после этого "Металлург" забил дважды и победил. Авторами голов стали Егор Яковлев и Евгений Тимкин.