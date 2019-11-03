Турецкая столица лишилась планетария. Видео

В воскресенье, 3 ноября, в Анкаре произошел серьезный пожар в здании планетария, нанесший серьезный урон строению, передают турецкие СМИ.

Пожарным удалось справиться с огнем и пресечь активное горение.

О наличии пострадавших и возможных причинах ЧП пока не сообщается.