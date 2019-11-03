Коллеги скорбят по Ибрагиму и Ахмеду Эльджаркиевым

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким начальника Центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, которые были убиты 2 ноября в Москве.

Калиматов выразил уверенность в том, что руководство МВД России приложит максимум усилий для раскрытия этого преступления, а ингушские коллеги окажут им необходимую помощь.

Со своей стороны, официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции, работавшие с Эльджаркиевым, записали видеообращения, в которых вспоминают годы совместной службы, делятся своими чувствами и обещают сделать все возможное, чтобы преступники были найдены и наказаны.

От имени руководства и личного состава МВД России Волк выразила самые искренние соболезнования родным и близким Ибрагима Эльджаркиева, пишет "Интерфакс".

Погибший вместе с полицейским его брат, Абдулахмед Эльджаркиев, работал анестезиологом-реаниматологом в Городской клинической больнице номер 1 имени Н.И. Пирогова в Москве. Коллектив Первой градской также выразил соболезнования близким и коллегам погибшего и назвал его смерть большой, невосполнимой потерей, сообщает ТАСС.

Погибших братьев Эльджаркиевых похоронят на родине 4 ноября.