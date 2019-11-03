"Витесс" Слуцкого проиграл середняку и выпал из Топ-3 чемпионата Нидерландов

Голландский футбольный клуб "Витесс" под руководством российского наставника Леонида Слуцкого потерпел поражение в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов. Подопечные россиянина на выезде проиграли скромному "Эммену" со счетом 1:2.

Футболисты хозяев открыли счет на 11-й минуте после точного удара Майкла де Леува. Спустя еще 11 минут Николай Лаурсен удвоил преимущество "Эммена". "Витесс" в этом матче смог только сократить отставание. Это произошло на 33-й минуте усилиями Нуа Дико.

Для команды Слуцкого поражение от "Эммена" стало вторым кряду в голландской лиге. Ранее "Витесс" проиграл "Ден Хаагу" (0:2). Теперь подопечные российского тренера с 23 очками занимают пятую строчку в таблице.