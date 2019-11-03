Песков: у государства есть деньги, и они будут тратиться на медицину

Государство выделяет огромные суммы на здравоохранение, и главная задача – потратить эти деньги эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В последние два месяца Владимир Путин трижды проводил совещания, посвященные вопросам медицины, и кульминация произошла на госсовете в Калининградской области.

"В результате нацпроектов был сделан существенный прорыв в медицине в начальном звене. Но прошло больше 10 лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что, по всей видимости, система просто не так отлажена, чтобы самообновляться", — отметил Песков, уточнив, что в российском здравоохранении отсутствует механизмы саморегулирования, которые смогли бы обеспечить необходимый уровень в оснащенности техникой и специалистами.

"Правительство проделало титаническую работу. И, собственно, на госсовете обсуждали конкретные меры, обсуждали уже, опираясь на выделенные деньги. Выделены опять огромные деньги. У государства есть деньги, и они будут тратиться. И разговор как раз идет о том, насколько эффективнее их можно и нужно потратить", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что проблем много – нужно закупать новейшее оборудование и подготовить к его использованию врачей. Следует стимулировать желание медиков работать в сельской местности или отдаленных регионах.

" Есть и министры, есть и курирующие вице-премьеры, вкупе это все огромная прорывная сила. И вопрос только в том, чтобы найти наилучшие менеджерские ходы, о чем и шел разговор", — пояснил пресс-секретарь.