Песков озвучил новые характеристики рабочего класса

Молодые специалисты знают, что хотят и в ближайшем будущем, и в отдаленной перспективе, у них прагматичный подход к собственной жизни – об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"У людей горят глаза, и видно, что люди знают, что они хотят в следующий год своей жизни, через пять лет, через десять лет. И они знают, что могут, как могут себя предложить, и сколько за это будут получать", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

У молодых специалистов "абсолютно новый прагматичный характер подхода к своей собственной жизни". "А если каждый устраивает свою собственную жизнь, он соответственно устраивает жизнь всей страны", — сказал Песков.

Профессионально-техническое образование – огромный класс подготовки, без которого экономика страны не сможет существовать. Песков напомнил, что в СССР была система ПТУ, которая готовила людей рабочих профессий, и эти люди "творили советскую экономику". Однако все это разрушилось в 90-е годы, когда "люди не хотели учиться, они все хотели работать в ларьках и не понимали, нужно ли получить высшее образование".

"Мы прошли, слава богу, через этот период. Более того, мы находимся сейчас в периоде технологической трансформации. Будут какие-то преобразования, масштаб которых мы даже не можем точно сформулировать", — отметил Песков, добавив, что все это накладывает отпечаток на потребности в конкретных кадрах. "Если раньше нужны были, предположим, плотники, то сейчас нужны специалисты по деревообрабатывающему станку с числовым программным управлением", — пояснил он.

"И, соответственно, кто-то должен думать о том, что нужно экономике, в экономике что нужно конкретным компаниям и предприятиям, какие профессии, какие учебные заведения их готовят, кто соединяет", — сказал Песков.