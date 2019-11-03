Саммит АСЕАН: защита цифрового пространства и реального мира

Дмитрий Медведев — в Таиланде, где проходит Деловой инвестиционный саммит АСЕАН — Ассоциации государств Юго-восточной Азии. В своем выступлении премьер говорил о преимуществах и опасностях цифровой экономики.

В храмовом комплексе в историческом центре Бангкока массажисты, словно скульпторы, отсекают все лишнее: напряжение, тревогу. За этим в Таиланд обычно едут туристы, а сейчас — бизнес-элита региона. Обрести спокойствие по поводу будущего в глобальном мире.

Саммит АСЕАН проходит под девизом "Сотрудничество ради устойчивого развития". И сам Таиланд — прекрасный пример. Страна с непростой судьбой, раньше известная разве что буддизмом и туризмом, теперь ставит перед собой глобальные цели. Их обсуждают на саммите: искусственный интеллект, "умные" горда, опережающие информационные технологии. Только развивая все это, можно претендовать на роль полноправного партнера на международной арене.

Буквально через десять лет 8% ВВП в Юго-Восточной Азии будет генерировать именно цифровая экономика. И уже чувствуется разрыв между странами. Есть опасность того, что монополисты из сферы IT будут подминать страны под себя. От этого в своем выступлении на саммите предостерег Дмитрий Медведев. Среди мировых технологических гигантов — пять американских, два китайских, то есть львиная доля рынка.

"Государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то, во всяком случае, огромное количество возможностей и, в принципе, право на будущее в меняющемся мире. Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития. Допустить этого нельзя", — заявил Дмитрий Медведев.

Поэтому Россия готова делиться с партнерами по АСЕАН "цифровым опытом": электронное правительство, госуслуги-онлайн, Интернет в самых дальних уголках — все то, что у нас уже привычно делает жизнь комфортнее, а процессы — эффективнее. Да, здесь под боком Китай и Индия с мощнейшими центрами программирования, но Россия может предложить уникальный продукт, например, в области компьютерной безопасности. Искусственный интеллект требует защиты.

"Не защитив данные цифрового пространства, вы подвергаете риску реализацию финансового сектора, промышленного сектора, сферу услуг. Здесь мы видим себя с сильной стороны и будем активно это продвигать", — отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

По-азиатски мягко, ненавязчиво здесь предлагают защитить и реальный мир: раздельный сбор мусора, сувениры из банановых листьев.

Экологическая повестка на саммите тоже в центре внимания. Вот, например, кресла в пресс-центре. Не привычный пластик или дерево, а вторично переработанная бумага, картон.

Защита природы — новая политика. Такая же необходимость, как новые союзы. Вместе противостоять внешним угрозам. Например, таким, как торговые санкции США. Чтобы усилиться, страны региона заинтересованы в работе ШОС, ЕврАзЭС, в крупных российских проектах.

"В нашем распоряжении есть все инструменты для решения стоящих перед нами задач. Но главное — у нас есть желание работать вместе в формате Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

3 ноября Медведев встречался с лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Встречи проходили за закрытыми дверями, но, судя по той части, на которую допустили прессу, обстановка была "теплой, дружественной". 4 ноября российская правительственная делегация продолжит работу на саммите АСЕАН.