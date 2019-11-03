Песков: "Северный поток-2" состоялся бы и без Дании

Согласования с Данией по строительству газопровода "Северный поток-2" ждали долго, но оно не было жизненно важным для проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого", — сказал он.

Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".

30 октября Датское энергетическое агентство одобрило строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Получение разрешения было последним препятствием на пути реализации проекта.