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3 ноября 201918:34

Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже

Елена Афонина/ТАСС

Россия не будет отказываться от транзита газа через территорию Украины даже при наличии альтернативных маршрутов, но обеспечить транзит сложно, когда этого не хочет сам Киев, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"На неделе состоялись переговоры представителей "Газпрома", украинских коллег и представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно – нужно ли транзитировать через Украину? Ну, конечно, нужно, очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины, потому что, если не будет транзита, ГТС Украины просто развалится", — подчеркнул Песков.

"Россия сейчас будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил пресс-секретарь президента.

Путин неоднократно говорил, что отказа от транзита через Украину не будет, но Россия не может транспортировать газ, "если этого не хотят сами украинские наши визави", пояснил Песков.

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в Арбитраже. Путин четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", — добавил он.

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