Автобус с россиянами перевернулся по пути из Парижа в Лондон

Следовавший из Лондона в Париж автобус Flixbus опрокинулся, более 30 человек пострадали. Среди них есть граждане России.

Катастрофа произошла во французском департаменте Санома. Автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта и врезался в ограждение. Раненых госпитализировали, четыре человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Участок трассы, где произошла авария, закрыт для проезда, передает Courrier Picard.

Посольство РФ в Париже проверяет информацию о пострадавших в ДТП россиянах.