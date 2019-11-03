Трамп назвал причину пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп возложил вину за непрекращающиеся пожары в Калифорнии на губернатора штата, раскритиковав его деятельность.

"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом проделал отвратительную работу по ведению лесного хозяйства", — написал Трамп в своем Twitter в воскресенье.

По словам американского лидера, в ходе первой же встречи он рекомендовал Ньюсому "вычистить" поверхность почвы в лесу.

Трамп посетовал, что пожар в Калифорнии бушуют ежегодно и каждый год губернатор приходит к федеральным властям за финансовой помощью. "Довольно", — указал президент.

Сейчас в Калифорнии бушуют мощные природные пожары, которые "раздувает" сильный ветер. Из-за пожаров сотни тысяч эвакуированы, миллионы остаются без электричества. В калифорнийском районе Сими-Вэлли, где пожарами охвачена площадь более 500 гектаров, местные власти используют для борьбы с огнем заключенных.