Новак Джокович – чемпион Masters в Париже

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в престижном теннисном турнире категории Masters в Париже. В финальном поединке сербский спортсмен в двух сетах обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Джокович обыграл представителя Канады, вышедшего в финал после отказа Рафаэля Надаля от проведения полуфинала из-за травмы, со счетом 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час и 8 минут.

Заветный трофей Джокович получил из рук прославленного российского теннисиста Марата Сафина.