ДТП с автобусом во Франции: уточненные данные посольства РФ

В аварии с автобусом компании Flixbus, который опрокинулся по пути Парижа в Лондон, российские туристы не пострадали. Об этом заявили в посольстве РФ во Франции, ссылаясь на информацию жандармерии в департаменте Сомма, где и случилось ДТП.

Ранее сообщалось, что в аварии ранения получили более 30 человек, их отвезли в местные госпитали. По предварительным данным, у 29 человек диагностированы легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии. По сведениям французских журналистов, в автобусе были граждане Франции, России, Испании и Ирландии, пишет РИА Новости.

Катастрофа произошла на трассе А1 во французском департаменте Сомма. Автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта и врезался в ограждение. Участок трассы, где произошла авария, закрыт для проезда.