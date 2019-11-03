"Краснодар" вырвал ничью у "Ростова", забив два мяча в добавленное время

В единственном матче российской премьер-лиге в воскресенье проходило южное дерби, в котором "Краснодар" принимал соседей из "Ростова". Встреча получилась захватывающей и завершилась со счетом 2:2.

Подопечные Валерия Карпина в течение первого тайма забили два мяча и могли комфортно себя чувствовать в течение второго. Дублем отметился Алексей Ионов. И все шло к победе ростовчан, но в течение двух минут дополнительного времени Иван Игнатьев и Урош Спаич забили по голу и вырвали для "Краснодара" ничью.

"Ростов" упустил возможность вплотную приблизиться к лидирующему "Зениту". Набрав 30 очков, желто-синие делят вторую-третьи строчки с "Локомотивом" – оба клуба отстают от сине-бело-голубых на три балла. "Краснодар" же с 29 очками располагается на четвертой позиции.