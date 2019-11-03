Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли

Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.

Вечером воскресенья в Татищевском районе дети гуляли у пруда, решили выйти на лед. Лет не выдержал, дети ушли под воду. Вытаскивать их бросился находившийся неподалеку рыбак, одного он вытащил, а второго не нашел.

Тело погибшего ребенка извлекали уже спасатели. На месте трагедии работают следователи, передает ТАСС.

Вчера в Башкирии под лед провалились трое детей. Отец сумел их вытащить, но старшего спасти не удалось.