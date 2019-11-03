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3 ноября 201919:34

Пловчиха Суркова выиграла золото этапа Кубка мира

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Российская пловчиха Арина Суркова стала победительницей заплыва на 100 метров баттерфляем на проходящем в Казани шестом этапе Кубка мира. Россиянка завоевала золотую медаль, проплыв дистанцию за 57,78 секунды.

Следом за ней финишировала представительница Южной Кореи Ан Се Хен, время которой составило 58,04 секунды. Замкнула тройку лучших датская пловчиха Джанетт Оттесен. Ее результат – 58,66 секунды.

Помимо Сурковой в призерах завершила заплыв и еще одна российская пловчиха Анна Егорова. В дисциплине 800 метров вольным стилем она завоевала бронзу, преодолев дистанцию за 8 минут 40,18 секунды. Впереди нее расположились японка Юкими Мориями (8.37,24) и австрийка Марлен Калер (8.38,02).

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