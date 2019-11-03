Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг критического уровня, передает канал "Россия 24".

Администрация города обратилась к федеральным властям с просьбой повлиять на соседние штаты. Дело в том, что индийские фермеры в конце сезона поджигают поля: дым от них тянет в столичный регион. Уже два дня в Дели действует чрезвычайное положение: закрыты школы, остановлены строительные работы, отменяются авиарейсы.