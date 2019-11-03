Хоккеисты СКА обыграли рижское "Динамо" в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на домашнем льду обыграл рижское "Динамо" – 4:3 Б.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда голами отметились Антон Бурдасов (5-я минута), Александр Барабанов (22) и Андрей Кузьменко (40), а у гостей дважды отличился Брэндон Макмиллан (29, 36) и единожды – Лаурис Дарзиньш (26).

Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказалась подопечные Алексея Кудашова, победный бросок на счету Кирилла Марченко.

СКА одержал третью победу в последних пяти играх и с 32 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 12-й строчке, имея в активе 17 очков. Для рижан это поражение стало четвертым кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы в среду, 13 ноября, на выезде сыграют с хабаровским "Амуром", а команда Гиртса Анкипанса днем ранее примут уфимский "Салават Юлаев".