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3 ноября 201920:45

"Лестер" вышел на третье место в АПЛ, обыграв на выезде "Кристал Пэлас"

Джейми Варди

Джейми Варди
EPA

В матче 11-го тура английской премьер-лиги "Лестер" на поле стадиона "Селхерст Парк" в Лондоне обыграл местный "Кристал Пэлас", забив два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи голами отметились Чаглар Сёюнджю и Джейми Варди, забившие голы на 57-й и 88-й минутах соответственно. Варди с десятью мячами единолично возглавил таблицу бомбардиров. По девять мячей у Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Тэмми Абрахама ("Челси").

"Лестер" одержал третью победу кряду и с 23 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" расположился на девятой строчке, имея в активе 15 очков. В следующем матче АПЛ "лисы" 9 ноября примут "Арсенал", а "орлы" в тот же день сыграют с "Челси".

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