Сборная России – победитель первых Международных автоспортивных игр

Сборная России стала победителем первых в истории Международных автоспортивных игр, которые проходили на итальянском автодроме "Валлелунга". По итогам пяти дисциплин российские гонщики завоевали одну золотую и две бронзовые награды.

Золотую медаль России принес Клим Гаврилов, занявший первое место в гонке Touring Car Cup. Бронзу взяли Илья Фёдоров в дрифте, а также Олеся Ващук с Владиславом Бушуевым в картинге.

Таким образом, сборная России стала единственной среди всех команд, кому удалось заработать больше двух медалей. Второе место в медальном зачете разделили команды Италии и Австралии (1-0-1), третье – Японии, Нидерландов и Украины (1-0-0).