Житель Дзержинская открыл стрельбу в местном баре

Житель города Дзержинск в Нижегородской области открыл стрельбу из автомата в местном баре. Никто не пострадал.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел вечером в субботу, 2 ноября, в заведении, расположенном на улице Ульянова в Дзержинске.

В полицию позвонил один из охранников бара. Оперативно прибывшие на вызов правоохранители задержали неподалеку человека автоматом Калашникова в руках. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

Сообщается, что автомат у мужчины был выведен из строя заводским способом, поэтому выстрелить из него боевым патроном невозможно. В полиции пояснили, что такой охолощенный автомат может приобрести любой человек, достигший 18 лет, лицензия и постановка на учет в этом случае не требуются.

Задержанный рассказал, что они с братом возвращались из леса, у них с собой было оружие. Его брат зашел в бар за алкоголем, но поссорился с другими посетителями. Решив испугать обидчиков, мужчина вошел в бар и пригрозил им автоматом, а затем дважды выстрелил в пол.

Автомат у стрелка изъяли, а его самого доставили в отдел полиции. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.