Во Франции поезд врезался в автомобиль: два человека погибли, трое ранены

На востоке Франции, недалеко от коммуны Тосья, расположенной в департаменте Эн, поезд врезался в автомобиль. В результате ЧП два человека погибли, трое получили травмы. Такие данные сообщает телеканал France 3.

Как уточняется, ДТП произошло около 17:00 по местному времени (19:00 по времени Москвы). Междугородный состав врезался в автомобиль на железнодорожном переезде, передает ТАСС. После столкновения машинист не сразу смог остановить поезд, и состав протащил машину по рельсам на расстояние около 20 метров. В результате инцидента погибли 69-летний мужчина и 57-летняя женщина, находившиеся в авто. Трое из 620 пассажиров поезда получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работают около 80 спасателей. Правоохранители допросили машиниста поезда. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля, выехавшего на пути, несмотря на закрытые ограждения.

Движение поездов в районе случившегося нарушено.